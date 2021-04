Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra (Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie per il Napoli: tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina sul gruppo squadra. Il comunicato Buone notizie per il Napoli di Gattuso. Come si evince dal tweet ufficiale del club azzurro, sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina sul gruppo squadra. Il tecnico potrà quindi lavorare con l’intero gruppo squadra in vista della Sampdoria. tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. #ForzaNapoliSempre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie per ilquesta mattina sul. Il comunicato Buone notizie per ildi Gattuso. Come si evince dal tweet ufficiale del club azzurro, sono risultatiquesta mattina sul. Il tecnico potrà quindi lavorare con l’interoin vista della Sampdoria.al Covid-19 iquesta mattina ai componenti del. #ForzaSempre ...

Advertising

ADeLaurentiis : In occasione della Santa Pasqua rivolgo un augurio a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, allo staff te… - sportli26181512 : Osimhen intoccabile. Sarà il colpo di mercato del Napoli anche nel 2021: Osimhen intoccabile. Sarà il colpo di merc… - nerimatteo : RT @valy_s: Secondo questi “esperti”dell’Università di #Napoli, a ottobre/novembre dovremo ri-vaccinarci tutti perché ci sono le VARIANTIH… - severino_nappi : ??? A parlare sono bravi tutti, ad ascoltare un po’ meno. Secondo me dovremmo prestare attenzione a ciò che dicono g… - sportli26181512 : Napoli, tutti negativi ai tamponi anti-Covid: Lo ha reso noto la società partenopea su Twitter… -