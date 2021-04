Napoli | gestore inventa il ‘Soggiorno sospeso’ per salvare B&b

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn anticipo per prenotare una stanza del B&b scrivendo nella casella della data d’arrivo ‘ Verremo quando passa la pandemia’. E’ lo spirito del ‘ Soggiornoideato da Fabrizio e Aida che agestiscono da anni il Toledostation e che in appena 5 giorni dalla pubblicazione su una piattaforma di crowdfunding hanno ricevuto da varie parti del mondo 140 adesioni raccogliendo 12mila euro. ” Da quando è iniziata la pandemia, esattamente 13 mesi fa, la nostra attività, così come tutte le attività ricettive si è trovata ad affrontare uno stop totale – racconta all’ ANSA Fabrizio De Lella – e la mancanza di ospiti e di introiti ci sta costando in sorrisi e ci sta costringendo ad accumulare affitti arretrati che rincorriamo ogni mese e di bollette delle utenze che non hanno mai smesso di arrivare”. ” Siamo stati la ...