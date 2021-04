Mosche e paletta addio! Libera e profuma la tua casa con questo semplice stratagemma! (Di venerdì 9 aprile 2021) L’arrivo del caldo porta moltissime belle novità dalle giornate che si allungano al caldo tepore ma insieme a tutto ciò, però, arrivano anche le Mosche. Questi insetti non sono solo fastidiosi ma possono anche portare malattie, tenerle alla larga dalle nostre case è davvero un’esigenza. Gli insetticidi industriali sono sicuramente efficaci ma altrettanto dannosi per la salute, esistono svariati metodi per raggiungere lo scopo senza per forza ricorrere ad essi. Macerato di menta e aceto Per fare il primo insetticida casalingo e naturale, mettiamo a macerare nell’aceto delle foglie di menta all’interno di un barattolo di vetro a chiusura ermetica. Lasciamo riposare il tutto per almeno una settimana, poi filtriamo il liquido. Mettiamolo in uno spruzzino, diluiamolo con l’acqua e utilizziamolo come un normale insetticida spray. Limone Il profumo del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 9 aprile 2021) L’arrivo del caldo porta moltissime belle novità dalle giornate che si allungano al caldo tepore ma insieme a tutto ciò, però, arrivano anche le. Questi insetti non sono solo fastidiosi ma possono anche portare malattie, tenerle alla larga dalle nostre case è davvero un’esigenza. Gli insetticidi industriali sono sicuramente efficaci ma altrettanto dannosi per la salute, esistono svariati metodi per raggiungere lo scopo senza per forza ricorrere ad essi. Macerato di menta e aceto Per fare il primo insetticidalingo e naturale, mettiamo a macerare nell’aceto delle foglie di menta all’interno di un barattolo di vetro a chiusura ermetica. Lasciamo riposare il tutto per almeno una settimana, poi filtriamo il liquido. Mettiamolo in uno spruzzino, diluiamolo con l’acqua e utilizziamolo come un normale insetticida spray. Limone Il profumo del ...

