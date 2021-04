Meteo | temperature in netta risalita ma con cielo molto nuvoloso | ecco dove

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’aria fredda atlantica è definitivamente alle spalle e le previsionidi Aeronautica Militare e Protezione Civile per venerdì 9 aprile indicanosereno o poco, soprattutto al Nord, einPartiamo dal bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dal bollettino emesso la sera dell’ 8 aprile e valido fino alla mezzanotte del 9 aprile. La cartina dell’Italia è completamente verde e pertanto non sono attivi avvisi diavverso e di allerta. Il Bollettino di criticità e allerta domani, #9aprile, è VERDE per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali Il colore Verde indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili(ma ricorda che non è possibile ...

SINO AL 15 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Non finisce davvero di stupire questa primavera così ballerina. Il gelo invernale ha ormai lasciato l'Italia, conche prontamente ...Queste, nel dettaglio, le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 9 aprile ...: in aumento, soprattutto nei valori minimi. Costa: min +8/+12°C, max +13/+16°C Interno: ...Temperature minime comprese tra 2 e 10 °C e massime comprese tra 15 e 17 °C. La situazione meteo in città. A Palermo cieli poco nuvolosi. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A PALERMO - TUTTI GLI ...Con le prime giornate di sole primaverile, e il corrispondente aumento delle temperature, cresce la voglia di stare ... ma solamente in funzione dell'andamento epidemiologico", ha spiegato a Meteo.it ...