Mercato auto, Promotor: "Incentivi terminati. Servono nuovi finanziamenti" (Di venerdì 9 aprile 2021) L'allarme Promotor sul Mercato auto: "nuovi finanziamenti o danni per le vendite". ROMA – L'allarme Promotor sul Mercato auto. In una brevissima nota, riportata da RaiNews, il Centro Studi dell'associazione ha precisato che "si è esaurito lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio per Incentivi all'acquisto di auto con emissioni di CO2 tra 61 e 135 gr/km. Lo stanziamento era destinato a sostenere il Mercato delle auto nel primo semestre 2021 e si era rivelato decisivo per evitare il crollo delle immatricolazioni, ma insufficiente per l'intero semestre". Il presidente Quagliano: "Serve rifinanziare gli Incentivi" Per Promotor a giugno ...

