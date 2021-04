Mara Venier al supermercato: “Una botta de vita” (Video) (Di venerdì 9 aprile 2021) Mara Venier mostra il suo lato casalingo e danza con il carrello al supermercato durante una pausa dal lavoro Bella, brava e simpatica Mara Venier dal suo profilo Instagram mostra il Video di un momento di routine casalingo che fa impazzire i fan. Anche un gesto semplice diventa uno show se si tratta della conduttrice di Domenica In, una vera “botta de vita”, così come ha commentato la Venier sul social il fatto di essere andata al supermercato. Proprio dentro il supermercato romano in una mise sportiva e con occhiali da sole fa il suo ingresso la conduttrice Rai, durante una pausa dal lavoro, attirando l’attenzione delle commesse che l’hanno immortalata durante la spesa e dei clienti. E lei divertita ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021)mostra il suo lato casalingo e danza con il carrello aldurante una pausa dal lavoro Bella, brava e simpaticadal suo profilo Instagram mostra ildi un momento di routine casalingo che fa impazzire i fan. Anche un gesto semplice diventa uno show se si tratta della conduttrice di Domenica In, una vera “de”, così come ha commentato lasul social il fatto di essere andata al. Proprio dentro ilromano in una mise sportiva e con occhiali da sole fa il suo ingresso la conduttrice Rai, durante una pausa dal lavoro, attirando l’attenzione delle commesse che l’hanno immortalata durante la spesa e dei clienti. E lei divertita ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, PUPO E RITA DALLA CHIESA NEL SALOTTO DI MARA VENIER - CaioGCM : RT @AndreaVenanzoni: Una profonda soddisfazione per l’appoggio di Mara Venier e di Barbara D’Urso (p. 102) - GDS_it : Su #Instagram lo '#show' di #MaraVenier al #supermercato: 'Fare la #spesa? Una botta di vita'… - CrescenzoFilo : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, PUPO E RITA DALLA CHIESA NEL SALOTTO DI MARA VENIER - bubinoblog : DOMENICA IN: FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, PUPO E RITA DALLA CHIESA NEL SALOTTO DI MARA VENIER -