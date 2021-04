Lotteria degli scontrini, ecco i biglietti vincenti dell’estrazione di aprileHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Come previsto, l’8 aprile sono stati estratti i biglietti vincenti della seconda estrazione della Lotteria degli scontrini, l’iniziativa promossa dal Governo per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica nell’ambito del Piano Cashless. All’estrazione partecipavano tutti gli scontrini registrati con l’apposito codice Lotteria dal 1 al 31 marzo 2021; per prendere parte bisogna creare il codice e mostrarlo all’esercente prima di emettere lo scontrino. Sia l’acquirente che l’esercente hanno la possibilità di vincere quanto messo in palio: ogni mese 10 premi da 100.000 euro per i clienti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Se siete interessati, qui trovate una video guida con tutto ciò che c’è da sapere su modalità e partecipazione. Lo Smartphone 5G ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Come previsto, l’8 aprile sono stati estratti idella seconda estrazione della, l’iniziativa promossa dal Governo per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica nell’ambito del Piano Cashless. All’estrazione partecipavano tutti gliregistrati con l’apposito codicedal 1 al 31 marzo 2021; per prendere parte bisogna creare il codice e mostrarlo all’esercente prima di emettere lo scontrino. Sia l’acquirente che l’esercente hanno la possibilità di vincere quanto messo in palio: ogni mese 10 premi da 100.000 euro per i clienti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Se siete interessati, qui trovate una video guida con tutto ciò che c’è da sapere su modalità e partecipazione. Lo Smartphone 5G ...

