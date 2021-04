La navetta russa Soyuz nello spazio – VIDEO (Di venerdì 9 aprile 2021) La navetta russa Soyuz nello spazio. La ‘Yuri Gagarin’ ha agganciato la Stazione Spaziale Internazionale dopo un viaggio di 3 ore. ROMA – La navetta russa Soyuz nello spazio. Nella mattinata di venerdì 9 aprile 2021 gli astronauti Oleg Novitskiy, Pyotr Dubrvo e Mark Vande Hei hanno iniziato il proprio viaggio di poco più di tre ore per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Una missione speciale perché avvenuta a pochi giorni dal 60esimo anniversario del volo del primo uomo nello spazio. E proprio per questa ricorrenza la navicella è stata chiamata Yuri Gagarin. Non ci sono stati particolari problemi per il mezzo. Rispettate tutte le tempistiche previste in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) La. La ‘Yuri Gagarin’ ha agganciato la Stazione Spaziale Internazionale dopo un viaggio di 3 ore. ROMA – La. Nella mattinata di venerdì 9 aprile 2021 gli astronauti Oleg Novitskiy, Pyotr Dubrvo e Mark Vande Hei hanno iniziato il proprio viaggio di poco più di tre ore per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Una missione speciale perché avvenuta a pochi giorni dal 60esimo anniversario del volo del primo uomo. E proprio per questa ricorrenza la navicella è stata chiamata Yuri Gagarin. Non ci sono stati particolari problemi per il mezzo. Rispettate tutte le tempistiche previste in ...

