La chiusura degli store digitali e il prezzo dei giochi nel Cortocircuito di oggi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Nuova puntata del Cortocircuito: a partire dalle 16.00 parleremo della chiusura degli store digitali e del prezzo dei giochi, rigorosamente in diretta e con ospiti speciali!. Il Cortocircuito torna oggi alle 16.00 con una nuova puntata, rigorosamente in diretta. In compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino affronteremo due argomenti davvero interessanti. Il primo è la chiusura degli store digitali e la perdita della memoria storica: faremo un lungo dibattito in compagnia di Mauro Fanelli, fondatore di MixedBag, commentando la notizia della chiusura del PlayStation store per PS3, PS Vita e PSP. Parleremo inoltre ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Nuova puntata del: a partire dalle 16.00 parleremo dellae deldei, rigorosamente in diretta e con ospiti speciali!. Iltornaalle 16.00 con una nuova puntata, rigorosamente in diretta. In compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino affronteremo due argomenti davvero interessanti. Il primo è lae la perdita della memoria storica: faremo un lungo dibattito in compagnia di Mauro Fanelli, fondatore di MixedBag, commentando la notizia delladel PlayStationper PS3, PS Vita e PSP. Parleremo inoltre ...

Advertising

MansardaPodcast : RT @mattepizza21: La chiusura degli store delle ormai obsolete #PlayStation3, #PSP e #PlayStationVita porterà alla sparizione di oltre 220… - edoardoerre : @tagadala7 per fortuna che in #inghilterra non c'è #Salvini. Non avrebbe digerito 8 giorni di #chiusura per lutto… - PennyDreadfull_ : Ora si preavvisa qualcosa di simile. L’ennesima chiusura dell’Università che non ha a cuore la formazione degli stu… - teleischia : BARANO. LAVORI: FINO AL 23 APRILE PROROGATA LA CHIUSURA DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA CRETAIO - FraLauricella : #vaccini, al via le prenotazioni per gli over 65. @FicarraePicone all’incontro della strada degli scrittori. Rifi… -