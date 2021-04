Inchiesta di Trapani sulle ONG, ma i giornalisti vogliono chiarezza sulle intercettazioni (Di venerdì 9 aprile 2021) La Procura di Trapani ha notificato l’avviso di chiusura d’indagine. 21 le persone coinvolte in un’Inchiesta del 2017 che portò al sequestro della motonave “Iuventa”, che operava in mare in soccorso dei migranti per conto dell’Organizzazione Non Governativa tedesca “Jugend Rettet“. L’indagine, che ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, si è estesa anche ad altre due ONG: Save the Children e Medici Senza Frontiere con le navi Prudence e Vox Hestia. I 21 indagati – componenti dell’equipaggio delle imbarcazioni che operavano per le tre ONG, comandanti e membri delle organizzazioni non governative a bordo delle navi – rispondono di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’Inchiesta della Procura di Trapani risale a quasi 5 anni fa e nasce dalle rivelazioni di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021) La Procura diha notificato l’avviso di chiusura d’indagine. 21 le persone coinvolte in un’del 2017 che portò al sequestro della motonave “Iuventa”, che operava in mare in soccorso dei migranti per conto dell’Organizzazione Non Governativa tedesca “Jugend Rettet“. L’indagine, che ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, si è estesa anche ad altre due ONG: Save the Children e Medici Senza Frontiere con le navi Prudence e Vox Hestia. I 21 indagati – componenti dell’equipaggio delle imbarcazioni che operavano per le tre ONG, comandanti e membri delle organizzazioni non governative a bordo delle navi – rispondono di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’della Procura dirisale a quasi 5 anni fa e nasce dalle rivelazioni di ...

Advertising

RaiNews : Decine tra giornalisti e avvocati intercettati senza essere indagati. È legittima l'inchiesta sulle ONG della procu… - RaiNews : 15 giornalisti intercettati senza essere indagati. Una inchiesta di #Rainews24, @guardian e @DomaniGiornale che ana… - StefanoFeltri : Per dire come è stata fatta l'inchiesta sulle Ong di Trapani: non sono io il giornalista intercettato con… - albertocaldana : L’inchiesta anomala della procura di Trapani sulle ong - nelloscavo : RT @fabiotonacci: attivisti equiparati a trafficanti ('per entrambi i migranti sono merce'), #ong in mare 'solo per avere donazioni', il pu… -