Gessica Notaro dopo gli interventi al viso | “Mostro il dolore che provo per salvare le altre donne”

Era il 10 gennaio 2017, quando la vita di Gessica Notaro rimaneva appesa a un filo a seguito di un'aggressione con l'acido. La modella e cantante subì uno spietato attacco da parte dell'ex fidanzato Edson Tavares, che non accettava la fine della loro relazione. Quattro anni più tardi, ritroviamo una donna forte, coraggiosa, determinata, pronta a combattere accanto alle sorelle più fragili, che stanno condividendo la sua stessa sorte e sono tenute in scacco da uomini violenti. La sua è una storia in grado di ispirare e di dimostrare che ciò che veramente conta nella vita è il modo in cui ci si rialza e si reagisce a ciò che ci capita. Gessica Notaro si è raccontata su Fanpage.it, ripercorrendo le tappe della sua luminosa rinascita. Gessica sei reduce da un delicato intervento al viso, ...

