Advertising

napolista : Gazzetta: il Napoli segue i giovani Gudmundsson e Moueffek Giocano rispettivamente al Groningen e al Saint-Etienne… - Cortini1899 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Zaccagni, tutto fatto tra Verona e Napoli ma lui chiede tempo: sta valutando anche l'opzione Milan https://t.co… - infoitsport : Gazzetta: sliding doors Napoli, senza Champions sarà ridimensionamento - ilNapolista - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Petagna può partire - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Petagna può partire -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

Commenta per primo Ilè al bivio . Secondo ladello Sport , in caso di qualificazione alla prossima Champions League il presidente De Laurentiis può richiamare in panchina Sarri . Sul mercato in uscita ...Ilinizia a programmare il futuro. Ecco quanto scrive Ladello Sport in caso di arrivo in Champions League. Doppia ipotesi per il futuro del. C'è un progetto con o senza Champions. ...Oggi La Gazzetta dello Sport ha stilato la lista delle delusioni della Serie A. Per il Napoli è stato scelto Amir Rrahmani."E’ stato già deciso di non riscattare Bakayoko dal Chelsea". L'annuncio, sintetico, è de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ...