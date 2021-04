Fondazione Open: Lotti, Toto e Bianchi indagati per corruzione (Di venerdì 9 aprile 2021) commenta Il parlamentare Pd Luca Lotti, l'ex presidente della Fondazione Open Alberto Bianchi, l'imprenditore Patrizio Donnini e il costruttore Alfonso Toto sono indagati nell'inchiesta della procura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) commenta Il parlamentare Pd Luca, l'ex presidente dellaAlberto, l'imprenditore Patrizio Donnini e il costruttore Alfonsosononell'inchiesta della procura ...

