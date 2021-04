Covid | Ippolito | “640 volte minore il rischio per chi si vaccina” | seconda dose di AstraZeneca | “Pericolo improbabile”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il direttore dello Spallanzani, Giuseppeha parlato in un’intervista al Corriere della sera dove ha illustrato i benefici del vaccino.ha rassicurato che il siero antiprotegge dalla malattia ed è particolarmente indicato per gli anziani. Inoltre il medico ha anche parlato del caso. Ieri il Governo italiano ha deciso di raccomandarlo agli over 60 dopo i casi di trombosi registrati nei soggetti più giovani. Vaccino over 60,: “Rischiano 640 meno di chi non si” Nell’intervista, Giuseppeha sottolineato l’importanza dellazione nella popolazione sopra i 60 anni. Il direttore ha affermato che per i più anziani i benefici superano di gran lunga i rischi.ad ...

Corriere della Sera

...dovuti alla vaccinazione e il rischio di finire in terapia intensiva per- 19 non vaccinandosi: A chi gli domanda cosa significhi nella pratica 'uso preferenziale per gli over 60',..."Nessun vaccino è sicuro al 100%". Giuseppe, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, non ... e gli anti- 19 non fanno eccezione. Vaccini ...Vaccino over 60 Giuseppe Ippolito direttore dello Spallanzani fa il punto sui vaccini per gli over 60 e parla di AstraZeneca ...Riguardo la sicurezza del vaccino ha parlato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico per le malattie infettive allo Spallanzani di Milano, al Corriere della Sera: “Come qualsiasi medicinale, anche il ...