Chi è Giovanna Rigato? La ragazza che fece tremare Arcore (Di venerdì 9 aprile 2021) Giovanna Rigato ha partecipato a una lunga serie di programmi su Mediaset ma è diventata famosa per aver tentato di ricattare Silvio Berlusconi dopo aver partecipato alle “cene eleganti” che si tenevano ad Arcore. Si chiama Giovanna Rigato, è nata alla fine di Aprile 1981 e quindi è prossima a compiere 40 anni, ma nella memoria d’Italia rimarrà sempre la (bellissima) L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 aprile 2021)ha partecipato a una lunga serie di programmi su Mediaset ma è diventata famosa per aver tentato di ricattare Silvio Berlusconi dopo aver partecipato alle “cene eleganti” che si tenevano ad. Si chiama, è nata alla fine di Aprile 1981 e quindi è prossima a compiere 40 anni, ma nella memoria d’Italia rimarrà sempre la (bellissima) L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

BarbaraRaval : @GiulioMarini2 @sabrina__sf Io ritengo gli esecutori colpevoli come i mandanti. Lo so, sono intransigente, ma un ne… - dore_giovanna : Chi è uscito nella prima manche? #Amicispoiler - PoemaMythos : #poesia #romanzo #poetry #Critica Perché consacrare grande chi a stento è piccolo? Se la Giovanna d'Arco è il capol… - LaGrevia : @jo_vanna_ perché MI BLOCCANO GIOVANNA SE MANCO SO CHI SONO - dalla_giovanna : @Virgola1973 @Claudette__ A chi lo dici..... -