Campania, sintomi da Covid: primo bimbo delle elementari positivo. Sindaco chiude la scuola (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è il primo caso di bimbo positivo alle elementari in Campania dopo le riaperture decise dal Governo Draghi. Un alunno dell’istituto “S. D’Acquisto” di Melizzao, in provincia di Benevento, è risultato positivo al tampone naso-faringeo. Campania, bimbo positivo alle elementari: chiusa la prima scuola A scriverlo in una nota è il Sindaco di Melizzano, Rossano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è ilcaso dialleindopo le riaperture decise dal Governo Draghi. Un alunno dell’istituto “S. D’Acquisto” di Melizzao, in provincia di Benevento, è risultatoal tampone naso-faringeo.alle: chiusa la primaA scriverlo in una nota è ildi Melizzano, Rossano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

