Bestbefore | la app antispreco che vende cibo in scadenza anche al 50 % in meno

(Di venerdì 9 aprile 2021) DA DOVE NASCE LO SPRECO Alla base dello spreco alimentare ci sono pratiche commerciali di distributori e GDO (Grande Distribuzione Organizzata) che obbligano spesso i produttori ad accumulare grosse eccedenze in magazzino. L'invenduto viene poi spesso distrutto, contribuendo così in maniera massiccia allo spreco alimentare, oltre che ad aumentare i costi per l'azienda produttrice. «Il più grande spreco è all'inizio della filiera – conferma Tommaso Vassura, COO di Bestbefore – Sicuramente c'è anche nelle case, nei supermercati e nei ristoranti, ma il problema più grosso è a livello di produzione. Ad esempio cambiano le grafiche del produttore e di conseguenza gli alimentati con magari una vecchia etichetta sono da buttare. Questi sono sprechi veramente forzati che si potrebbero facilmente evitare. Il prodotto non ha assolutamente niente che non va, anzi, ma per dinamiche di consumo oggi assurde viene lo stesso eliminato». Certo, ci sono dei segnali positivi: oggigiorno l'industria alimentare sta sviluppando un'attenzione sempre maggiore verso lo spreco e la sostenibilità. E dalla loro, i consumatori sono sempre alla ricerca di soluzioni vantaggiose per risparmiare sull'acquisto di generi alimentari e prodotti artigianali di alta qualità. IMPEGNATI PER SALVARE IL CIBO Ecco perché, secondo Bergaglio e Vassura, Bestbefore ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo Amazon del cibo da salvare: «Al momento non c'è nessun player sul mercato che utilizzi l'e-commerce per la vendita di prodotti in scadenza, imperfetti o in surplus. I servizi già presenti combattono infatti solo in parte il problema dello spreco alimentare, visto che nessuno di loro permette di scegliere, con precisione, quale prodotto andare a comprare». Tommaso Vassura e Nikas Bergaglio, founders di Bestbefore(Foto gentilmente offerta da Bestbefore)«Pensiamo che Bestbefore possa avere un grandissimo impatto a livello di awareness sociale, aiutando sempre più persone a capire che lo spreco alimentare c'è, esiste davvero, ed è un problema nostro, di tutti noi. Ma non vogliamo annoiare con i soliti discorsi alla Greta Thunberg – dice Nikas Bergaglio – reputo che quella sia ormai una narrativa passata che non porta a risultati perché troppo distante: non lo sentiamo come un problema vero, vicino a noi, e non sappiamo neanche come si possa risolvere». «Questa invece è una cosa molto più pratica, diretta e di immediata comprensione anche per il consumatore che prima di tutto ha uno sconto sulla spesa e poi fa anche del bene. Toccando questi due punti, sottolineando appunto anche la parte di risparmio, credo si possa avere un impatto maggiore perché non si stancano le persone che invece sono soddisfatte di aver fatto qualcosa di concreto per migliorare la sostenibilità dei loro consumi. Non solo viene sprecato meno cibo, ma c'è anche un risparmio economico per chi decide di comprare».