AstraZeneca divide l’Ue | sotto la lente anche Johnson and Johnson Il video

AstraZeneca divide l'Ue, sotto la lente anche Johnson and Johnson Roma, 9 apr. (askanews) – È ancora caos sui vaccini contro il Covid-19, con i paesi dell'Unione europea che vanno in ordine sparso. Dopo la Germania, anche la Francia ha annunciato che per gli under 55 che hanno fatto AstraZeneca come seconda dose sarà somministrato un altro vaccino. L'Italia invece continua con AstraZeneca anche per la seconda dose per chi ha meno di 60 anni e ha già fatto la prima dose di AstraZeneca (a differenza della raccomandazione per la prima dose agli over 60). Sulla questione se sia bene o no cambiare vaccino per la seconda dose, ...

