Arsenal-Slavia Praga 1-1: Holes beffa i Gunners (Di venerdì 9 aprile 2021) Arsenal-Slavia Praga 1-1. Termina in parità il match di andata dei quarti di finale di Europa League League all'Emirates Stadium di Londra. Succede tutto negli ultimi minuti: vantaggio inglese con Pepe, poi il pari ceco di Holes che rimanda il discorso qualificazione tra una settimana a Praga. Arsenal-Slavia Praga 1-1: cosa è successo? Il match si presenta piuttosto equilibrato: la prima grande occasione per i padroni di casa arriva soltanto al 39? sugli sviluppi di un calcio piazzato, con Kolar che si supera deviando un colpo di testa di Holding. Nella ripresa, i Gunners colgono due pali: al 49?, Willian centra il montante direttamente da calcio piazzato, mentre tredici minuti dopo è Lacazette a cogliere la traversa. Al 75?, ...

