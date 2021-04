Anticipazioni DAYDREAMER 12 aprile 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni DAYDREAMER

Can e Sanem scopriranno di essere esattamente l'opposto del loro partner ideale. Can e Sanem faranno una scoperta che li lascerà un po' stupiti. I due, come rivelano lerelative alla puntata in onda domani 9 aprile, scopriranno di essere molto lontani dal prototipo del partner ideale dell'altro. I due, lo scopriranno grazie al test che hanno ...puntata- Le Ali del Sogno di venerdì 9 e lunedì 12 aprile 2021 su Canale 5 :Lunedì 12 aprile 2021 ricomincia la settimana per Daydreamer- Le ali del sogno: scopri le anticipazioni dell’episodio 145 parte 2 su Canale 5!Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 9 aprile 2021 ... spagnola “Il Segreto” ha ceduto il suo spazio pomeridiano su Canale 5 al fenomeno turco “DayDreamer – Le ali del sogno” con Demet Özdemir e ...