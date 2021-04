Al via domani il Grand Prix d’Italie Coppa Alberti (Di venerdì 9 aprile 2021) Tornano in acqua domani i Mini 650 con il Grand Prix d’Italie Coppa Alberti che vedrà la piccola classe di barche impegnate sul percorso Genova – Corsica e ritorno, passando per Giannutri. La sfida che andrà avanti fino a venerdì 16 aprile vede 20 barche iscritte alla competizione, 16 nella categoria Serie e 4 in quella Prototipi. Il tragitto della competizione è in tutto 488 miglia. I Mini 650 dovranno circumnavigare la Corsica, passando per le Bocche di Bonifacio e nel ritorno verso Genova dovranno girare intorno alle isole di Giannutri e della Maddalena. Sul percorso aleggia l’incognita maltempo. Le previsioni meteo prevedono infatti una perturbazione nella notte tra lunedì e martedì. Situazione che renderà ancora più centrali per gli scafi le scelte strategiche da adottare. LEGGI ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 9 aprile 2021) Tornano in acquai Mini 650 con ilche vedrà la piccola classe di barche impegnate sul percorso Genova – Corsica e ritorno, passando per Giannutri. La sfida che andrà avanti fino a venerdì 16 aprile vede 20 barche iscritte alla competizione, 16 nella categoria Serie e 4 in quella Prototipi. Il tragitto della competizione è in tutto 488 miglia. I Mini 650 dovranno circumnavigare la Corsica, passando per le Bocche di Bonifacio e nel ritorno verso Genova dovranno girare intorno alle isole di Giannutri e della Maddalena. Sul percorso aleggia l’incognita maltempo. Le previsioni meteo prevedono infatti una perturbazione nella notte tra lunedì e martedì. Situazione che renderà ancora più centrali per gli scafi le scelte strategiche da adottare. LEGGI ...

Advertising

MiC_Italia : G20, dai caschi blu della cultura all’arte trafugata al via domani sul canale YouTube del #MiC il webinar internazi… - infomobilitaMi : [#Evento]??Domani #10aprile, ore 15-17.30, presidio di manifestanti in via Mozzoni all'altezza di via Bensi #Milano - gazzettamantova : Vaccini, domani il via alle prenotazioni per disabili gravi e badanti Ad annunciarlo è la consigliera regionale del… - ikiorog : RT @dario_head: Se fossi stato vittima dello spoiler su #lolchiridefuori fatto dal Corriere domani sarei andato a cagare in via Solferino f… - CeciliaEgan1 : RT @BrentaniEmilio: Quanno che senti di’ “cleptomania” È segno ch’è un signore ch’ha rubato: Er ladro ricco è sempre un ammalato Ma se dom… -