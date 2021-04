Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021)8 APRILE ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE DUE INCIDENTI CREANO DISAGI ALLA VIABILITA’, IN CARREGGIATA INTERNA DOVE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA LE USCITE PER PRENESTINA E L’APPIA; E IN ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE-SUD E L’A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO; PERMANGONO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEL PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE VITERBO; TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; ANCORA CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA ...