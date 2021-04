Via libera alla mozione sulla riapertura delle scuole. M5S: “Sempre dalla parte degli studenti” (Di giovedì 8 aprile 2021) "La mozione approvata oggi con il voto favorevole di tutte le forze di maggioranza è il segno evidente che il Parlamento è dalla parte delle studentesse e degli studenti, tra i più penalizzati da questa pandemia, e sta facendo il possibile per garantire un ritorno in classe sicuro e definitivo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) "Laapprovata oggi con il voto favorevole di tutte le forze di maggioranza è il segno evidente che il Parlamento è dstudentesse e, tra i più penalizzati da questa pandemia, e sta facendo il possibile per garantire un ritorno in classe sicuro e definitivo". L'articolo .

Advertising

Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - SkyTG24 : La Cassazione dà il via libera all'adozione all'estero da parte di coppie gay - bendellavedova : Salvini va a Budapest: con Orban e i polacchi del PiS organizza un fronte reazionario antiUe. Penso piuttosto che d… - GiuseppeDeCes12 : @Agenzia_Ansa Dopo più di un anno dovete ancora decidere? Uno solo è il criterio:per fascia di età, poi completati… - ConfinUmbria : Protocollo per le #vaccinazioni in azienda: ne ha parlato il Presidente Antonio Alunni, intervistato da Umbria TV.… -