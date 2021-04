Vaccini in azienda, siglato l’accordo con le parti sociali. Cosa prevede il protocollo (Di giovedì 8 aprile 2021) Con la firma dell’accordo tra Governo e parti sociali sull’istituzione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, coordinato dal Commissario Straordinario, la campagna vaccinale può proseguire con un ulteriore impulso. Il protocollo stabilisce le regole per la somministrazione dei Vaccini in azienda, mentre vengono aggiornate anche le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per il contenimento dei contagi da SARS-CoV-2. Il protocollo prevede l’attuazione di piani aziendali di vaccinazione, definendo la ripartizione dei costi e il rispetto delle norme sulla sicurezza. Le adesioni verranno raccolte nel pieno rispetto della privacy e soprattutto rispettando la scelta volontaria di lavoratori ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 8 aprile 2021) Con la firma deltra Governo esull’istituzione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, coordinato dal Commissario Straordinario, la campagna vaccinale può proseguire con un ulteriore impulso. Ilstabilisce le regole per la somministrazione deiin, mentre vengono aggiornate anche le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per il contenimento dei contagi da SARS-CoV-2. Ill’attuazione di pianili di vaccinazione, definendo la rizione dei costi e il rispetto delle norme sulla sicurezza. Le adesioni verranno raccolte nel pieno rispetto della privacy e soprattutto rispettando la scelta volontaria di lavoratori ...

Confindustria : Con la firma del protocollo per le vaccinazioni in azienda, le imprese potranno contribuire concretamente e in sicu… - Idl3 : RT @_Nico_Piro_: Quando sviluppi un vaccino in meno di un anno ti esponi ad una fase di continua sperimentazione, non a caso i vaccini anti… - _Nico_Piro_ : Quando sviluppi un vaccino in meno di un anno ti esponi ad una fase di continua sperimentazione, non a caso i vacci… - UilmT : ????Protocollo Vaccini in Azienda. ?? #uilmtermoli #Uil - CislLombardia : Vaccini in azienda, servizio Rai con intervento del segretario generale Ugo Duci -