USA ripristinano gli aiuti ai rifugiati palestinesi

(Di giovedì 8 aprile 2021) Gli USAglialla popolazione palestinese, stanziando 235 milioni di dollari. I fondi erano stati congelati dall’amministrazione Trump. Il Segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti forniranno 150 milioni di dollari in assistenza sanitaria all’Agenzia delle nazioni Unite UNRWA. L’ambasciatore israeliano negli USA afferma di essere deluso dalla ripresa

askanews

Gli Stati Uniti ripristinerà il programma di aiuti ai palestinesi cancellato da Donald Trump. Lo ha annunciato il dipartimento di stato americano: 'Abbiamo in programma di riavviare l'assistenza ...Gli Stati Uniti hanno ripristinato gli aiuti alla popolazione palestinese che erano stati congelati dall'amministrazione Trump, stanziando 235 milioni di dollari .Gli USA ripristinano gli aiuti alla popolazione palestinese, stanziando 235 milioni di dollari. I fondi erano stati congelati da Trump.