Una Vita, anticipazioni 9 aprile: un doloroso addio (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel corso dell'episodio di Una Vita di venerdì 9 aprile i riflettori saranno tutti puntati su Maite e Camino, come spiegano le anticipazioni. La Pasamar di recente si è offerta di posare nuda per la sua maestra di disegno e lei, nonostante le perplessità inziali, alla fine ha accettato. Quando Camino le ha chiesto di vedere il suo ritratto, tra le due donne è scattata la scintilla e si sono baciate. Tuttavia, Maite avrà una reazione molto dura e scostante di fronte al bacio inaspettato della ragazza, ma alla fine le confesserà di provare i suoi stessi sentimenti. A quel punto, Camino spiegherà alla nipote di don Armando di non avere paura di nulla e di sentirsi pronta a sfidare le convenzioni sociali, parole che spingeranno la donna a meditare sul da farsi fino a prendere una decisione inaspettata. La pittrice, infatti, preparerà ...

