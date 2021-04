Traffico Roma del 08-04-2021 ore 09:00 (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Maggiore prudenza su via Salaria in prossimità del centro città a causa di un incidente in prossimità dell’ aeroporto Lourdes rallentamenti possibili Giada Villa Spada nello stesso tratto sono presenti anche dei lavori in corso all’Eur a diverse le modifiche alla circolazione per permettere i preparativi del Gran Premio di Formula e dalle 20:30 di questa sera chiusura della carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo altezza piazzale venticinque marzo 1957 in direzione del centro il divieto di transito riguarderà anche chi è diretto verso il grande tra via Laurentina e viale Europa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Maggiore prudenza su via Salaria in prossimità del centro città a causa di un incidente in prossimità dell’ aeroporto Lourdes rallentamenti possibili Giada Villa Spada nello stesso tratto sono presenti anche dei lavori in corso all’Eur a diverse le modifiche alla circolazione per permettere i preparativi del Gran Premio di Formula e dalle 20:30 di questa sera chiusura della carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo altezza piazzale venticinque marzo 1957 in direzione del centro il divieto di transito riguarderà anche chi è diretto verso il grande tra via Laurentina e viale Europa ...

Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - viabilitasdp : 9:14 #A24 Lavori in uscita a Tornimparte fino alle 17:12 del 08/04/2021 provenendo da Roma . - zazoomblog : Traffico Roma del 08-04-2021 ore 08:30 - #Traffico #08-04-2021 #08:30 - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - VAIstradeanas : 08:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -