(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’è un mini-ciclo di treinad attendere laSalerno ’92: sabato 10 aprile ladi, mercoledì 14 il recupero a Taranto e poi il 17 tra le mura amiche il match contro Corato. Le granatine ci arrivano dopo aver agganciato il primato in classifica – condiviso con la JustMary Capri che, però, ha giocato una partita in più – e con la carica del lavoro svolto in palestra dopo i duedi riposo concessi dallo staff tecnico per le festività pasquali. Viaggi insidiosi all’orizzonte. Il primo è sempre quello più importante. Sabato lafarà visita all’Edilizia Innovativaper cercare di continuare sulla proficua strada intrapresa: palla a due al ...

Advertising

anteprima24 : ** #Todis, tre partite in sette giorni: si comincia dalla trasferta di #Catanzaro ** - tvoggi : BASKET FEMMINILE: IMPRESA TODIS, LE GRANATINE BATTONO CAPRI A DOMICILIO E AGGANCIANO LA VETTA Solo un altro piccolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Todis tre

anteprima24.it

Così Aldo Russo ha commentato la gara vinta dalla suaSalerno sul parquet del PalaVesuvio di ... Ma le ragazze hanno resistito e siamo riusciti a vincere condifese decisive e sfruttando il ...Neldi via Trionfale, Gabriele Zito, 32 anni, gestisce il supermercato che fino amesi fa era di suo padre: "L'ho perso a causa del Covid". E tiene a precisare: "Non lo ha preso qui, gliel'...Salerno – C’è un mini-ciclo di tre partite in sette giorni ad attendere la Todis Salerno ’92: sabato 10 aprile la trasferta di Catanzaro, mercoledì 14 il recupero a Taranto e poi il 17 tra le mura ami ...Due morti in tre giorni e un allarme dei sindacati che diventa pressing per dire: "Vaccinateci!". E' l'appello degli addetti alla vendita dei supermercati, esposti a folle, specie in questi giorni pre ...