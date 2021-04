Tangenti per truccare gli appalti e mascherine per gli anziani regalate a parenti e amici: arrestato il sindaco di Opera (Di giovedì 8 aprile 2021) Truccavano gli appalti al Comune di Opera intascando Tangenti da parte di imprenditori edili che per smaltire i rifiuti dei cantieri usavano i terreni del Parco agricolo Sud Milano come discarica. La procura di Milano ha arrestato questa mattina il sindaco del comune nel Milanese, Antonino Nucera, assieme alla dirigente dell’ufficio tecnico e tre imprenditori edili, accusati a vario titolo di peculato e corruzione. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Milano, Lodi, Brescia, Varese e Messina. Nel corso delle indagini, iniziate a febbraio 2020, è emerso anche che il sindaco di Opera aveva dirottato le mascherine destinate alle Rsa e alle farmacie a parenti e amici, anche dipendenti comunali, nel periodo ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Truccavano glial Comune diintascandoda parte di imprenditori edili che per smaltire i rifiuti dei cantieri usavano i terreni del Parco agricolo Sud Milano come discarica. La procura di Milano haquesta mattina ildel comune nel Milanese, Antonino Nucera, assieme alla dirigente dell’ufficio tecnico e tre imprenditori edili, accusati a vario titolo di peculato e corruzione. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Milano, Lodi, Brescia, Varese e Messina. Nel corso delle indagini, iniziate a febbraio 2020, è emerso anche che ildiaveva dirottato ledestinate alle Rsa e alle farmacie a, anche dipendenti comunali, nel periodo ...

