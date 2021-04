Sampdoria, Ferrero avrebbe già incontrato Stankovic per la panchina (Di giovedì 8 aprile 2021) Per il dopo Ranieri, come ruolo di allenatore della Sampdoria sarebbe spuntato anche un nome a sorpresa: quello di Dejan Stankovic Massimo Ferrero si guarda intorno e continua a cercare un nuovo allenatore per la sua Sampdoria. In attesa di capire il futuro di Claudio Ranieri, il patron blucerchiato avrebbe già incontrato a Roma il tecnico della Stella Rossa Dejan Stankovic. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Sotto consiglio dell’amico Sinisa Mihajlovic, il presidente della Sampdoria avrebbe quindi sondato il terreno per l’allenatore serbo il cui ingaggio rientra pienamente nei parametri societari. L’allenatore, infatti, percepisce in Serbia un ingaggio sui 400 mila euro annui fino al 2022. Una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Per il dopo Ranieri, come ruolo di allenatore dellasarebbe spuntato anche un nome a sorpresa: quello di DejanMassimosi guarda intorno e continua a cercare un nuovo allenatore per la sua. In attesa di capire il futuro di Claudio Ranieri, il patron blucerchiatogiàa Roma il tecnico della Stella Rossa Dejan. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Sotto consiglio dell’amico Sinisa Mihajlovic, il presidente dellaquindi sondato il terreno per l’allenatore serbo il cui ingaggio rientra pienamente nei parametri societari. L’allenatore, infatti, percepisce in Serbia un ingaggio sui 400 mila euro annui fino al 2022. Una ...

