Roma, la doppia sfida con l’Ajax comincia con un “giallo” (Di giovedì 8 aprile 2021) La Roma di Paulo Fonseca nel confronto di oggi contro l’Ajax indosserà una maglia speciale: l’Uefa giudica troppo simili i colori dei due club Questa sera all’Amsterdam Arena, la Roma scenderà in campo con una divisa speciale. Dietro questa scelta non c’è null’altro che una ragione pratica: i colori dell’Ajax sono molto simili ai suoi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021) Ladi Paulo Fonseca nel confronto di oggi controindosserà una maglia speciale: l’Uefa giudica troppo simili i colori dei due club Questa sera all’Amsterdam Arena, lascenderà in campo con una divisa speciale. Dietro questa scelta non c’è null’altro che una ragione pratica: i colori delsono molto simili ai suoi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

manuelmagliola : @IbraStyle83 @ElBuffi82 @ChristianTolve ?????? Io i momenti decisivi li ho vissuti nel 96 contro la Fiorentina per lo… - HgtSrl : RT @ABBItalia: La #mobilità #elettrica torna nella Città Eterna il 10-11/4 con una doppia elettrizzante gara di #ABBFormulaE, e il supporto… - Torrenapoli1 : @isegnam Doppia gara molto aperta, l’Ajax non è quello di una volta, ma è comunque una squadra forte Dipenderà molt… - EstebBeltramino : Nissan e.dams arriva a Roma per la doppia gara di Formula E #motori - siamo_la_Roma : ??? Tutto in 180 minuti ?? La #Roma prova a ridare un senso a una stagione che in campionato, praticamente, non lo h… -