Protesta ristoratori, Cacciari: «Ma quali infiltrati? Il Paese è alla canna del gas, il Pd non lo capisce» (Di giovedì 8 aprile 2021) «Ma quali infiltrati, scherziamo?». Parlando di quello che è successo alla manifestazione dei ristoratori davanti Montecitorio, Massimo Cacciari non si allinea alla lettura di violenze messe in campo da fantomatici agitatori e semmai anche orchestrate dall'estrema destra. E spiega senza mezzi termini perché si arriva a quella semplificazione, che in qualche modo è rassicurante per chi governa: la sinistra non è in grado di interpretare gli interessi delle persone in difficoltà. «Non è un fatto di oggi, sono almeno 20 anni che è così», ha spiegato il filosofo, per il quale è indispensabile «un cambio di passo economico e comunicativo».

Adnkronos : Protesta #Ristoratori a #Montecitorio, lo chef: 'Qui rischiamo la rivoluzione'. - MediasetTgcom24 : Covid, protesta dei ristoratori alla Camera: in piazza anche CasaPound #CasaPound - GiovanniToti : Guardo con preoccupazione le immagini delle manifestazioni di protesta di commercianti e ristoratori in diverse cit… - Valeriavale51 : RT @Storace: Sì, niente violenza. Ma non dimenticate l’esasperazione dei cittadini. Di fronte alla protesta dei ristoratori è la sinistra c… - stefanobersani : RT @MPSkino: A chi legittima la protesta e la rabbia dei ristoratori, RICORDO la protesta dei LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, le mascherine, i… -