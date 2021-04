Pescara, arrestato per tangenti alla Asl: psichiatra si impicca in cella (Di giovedì 8 aprile 2021) commenta Sabatino Trotta, il medico psichiatra arrestato mercoledì dalla Guardia di Finanza su mandato della Procura di Pescara nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti alla Asl, si è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 aprile 2021) commenta Sabatino Trotta, il medicomercoledì dGuardia di Finanza su mandato della Procura dinell'ambito di un'inchiesta su presunteAsl, si è ...

