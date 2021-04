Palù: «Da Pfizer a Moderna, Johnson & Johnson e CureVax, ecco quali e quanti vaccini stanno arrivando» (Di giovedì 8 aprile 2021) Il piano del generale Figliuolo può essere realizzato. Parola di Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Dagli studi di Buongiorno, trasmissione di Sky Tg24, il virologo ha infatti confermato che l’Italia avrà a disposizione quantità di vaccini in grado di soddisfare l’obiettivo delle 500mila dosi al giorno. «Nel secondo trimestre dell’anno – ha precisato Palù – saranno in arrivo 17 milioni di dosi di vaccino anti-Covid di Pfizer. E da Johnson & Johnson, verso fine aprile, ne arriveranno altre 7-10 milioni. Moderna arriverà in una quantità più bassa e CureVax arriverà un po’ più in là. Quindi abbiamo a disposizione dosi sufficienti per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il piano del generale Figliuolo può essere realizzato. Parola di Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Dagli studi di Buongiorno, trasmissione di Sky Tg24, il virologo ha infatti confermato che l’Italia avrà a disposizionetà diin grado di soddisfare l’obiettivo delle 500mila dosi al giorno. «Nel secondo trimestre dell’anno – ha precisato– saranno in arrivo 17 milioni di dosi di vaccino anti-Covid di. E da, verso fine aprile, ne arriveranno altre 7-10 milioni.arriverà in unatà più bassa earriverà un po’ più in là. Quindi abbiamo a disposizione dosi sufficienti per ...

Niclosamide, l'antiparassitario "anti - Covid": ecco cosa sappiamo Così cambia il piano Vaccini, Palù: in Italia 17 milioni di dosi Pfizer e 7 - 10 J&J Gimbe: "Giù i contagi ma anche i test, 500mila vaccini al giorno un miraggio"

