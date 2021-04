Molotov, autobus in fiamme e scontri con la polizia: sesta notte di tensione in Irlanda del Nord – Il video (Di giovedì 8 aprile 2021) Non si placano le tensioni in Irlanda del Nord tra unionisti e forze di polizia. Da Belfast alle città costiere proseguono gli scontri e l’ombra dei troubles si allunga fino a Londra dopo il sesto giorno consecutivo di violenze. «Sono profondamente preoccupato», è il commento del premier britannico Boris Johnson dopo che ieri 7 aprile, nel centro di Belfast, un bus del trasporto pubblico è stato preso d’assalto da un gruppo di unionisti e dato alle fiamme con il lancio di Molotov. Lanci di pietra e oggetti dati alle fiamme anche nel resto della città, con un fotografo aggredito. April 7, 2021 I tumulti sono iniziati venerdì scorso proprio nella capitale Nordirlandese per poi espandersi nelle altre città, tra cui Newtownabbey, poco fuori ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Non si placano le tensioni indeltra unionisti e forze di. Da Belfast alle città costiere proseguono glie l’ombra dei troubles si allunga fino a Londra dopo il sesto giorno consecutivo di violenze. «Sono profondamente preoccupato», è il commento del premier britannico Boris Johnson dopo che ieri 7 aprile, nel centro di Belfast, un bus del trasporto pubblico è stato preso d’assalto da un gruppo di unionisti e dato allecon il lancio di. Lanci di pietra e oggetti dati alleanche nel resto della città, con un fotografo aggredito. April 7, 2021 I tumulti sono iniziati venerdì scorso proprio nella capitaleirlandese per poi espandersi nelle altre città, tra cui Newtownabbey, poco fuori ...

peretti_leonard : Ragazzini lanciano molotov a un autobus con la gente dentro a Shankill Rd. Loyalists sempre peggio. - bonhomme69 : Belfast. L'azienda dei trasporti comunica che l'autista dell'autobus incendiato da una molotov lanciata dai manifes… - tonietta17 : 'The real law breakers in Sinn Fein' ma infatti che sarà mai lanciare un molotov dentro un autobus, so' ragazzi - bonhomme69 : #Irlanda del Nord. E questo è quello che resta dell'autobus incendiato da una molotov lanciata dai manifestanti uni… - bonhomme69 : #Irlanda del Nord. Dopo Derry e altri quartieri unionisti di Belfast, ecco Shankill Road, dove oggi un autista di a… -