Milan, senti Hauge: “In rossonero grazie a Haaland. Lui in Italia? Si troverebbe bene” (Di giovedì 8 aprile 2021) Jens Petter Hauge e il Milan, fu amore a prima vista. Sì perché il club rossonero lo ha prelevato dai norvegesi del Bodø dopo un gol segnato in estate durante i preliminari di Europa League. Ma adesso il talentuoso attaccante, autore del gol del pareggio con la Sampdoria nell’ultima gara di Serie A, ha fatto un’altra rivelazione sul suo approdo a Milano che riguarda il connazionale Erling Haaland. “Haaland? Abbiamo parlato tanto, ci conosciamo molto bene. C’erano tanti club che erano interessati a me. Io gli ho parlato del Milan e lui me l’ha consigliato – ha spiegato a Sportmediaset -. Mi ha detto che sarebbe stata dura, ma che mi sarei trovato bene. Un suo arrivo in Italia? Penso che abbia tutte le qualità per ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Jens Pettere il, fu amore a prima vista. Sì perché il clublo ha prelevato dai norvegesi del Bodø dopo un gol segnato in estate durante i preliminari di Europa League. Ma adesso il talentuoso attaccante, autore del gol del pareggio con la Sampdoria nell’ultima gara di Serie A, ha fatto un’altra rivelazione sul suo approdo ao che riguarda il connazionale Erling. “? Abbiamo parlato tanto, ci conosciamo molto. C’erano tanti club che erano interessati a me. Io gli ho parlato dele lui me l’ha consigliato – ha spiegato a Sportmediaset -. Mi ha detto che sarebbe stata dura, ma che mi sarei trovato. Un suo arrivo in? Penso che abbia tutte le qualità per ...

