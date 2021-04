Manna – Milano

(Di venerdì 9 aprile 2021)Piazzale Governo Provvisorio, 6 – 20127Tel. 02/26809153 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 14/16€, primi 14/16€, secondi 16/23€, dolci 8/9€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA, situato nel quartiere Turro, è l’idea di cucina dello chef Matteo Fronduti che propone una cucina stravagante, ricercata e ironica. La proposta del menù è un viaggio fatto di divertimento con proposte di una cucina non banale e scontata che fonde tecniche e ricerca con una sapiente dose di autoironia e trasgressione. I prodotti nobili vanno a braccetto con tagli poveri che si combinano in un gioco di consistenze e temperature, così come testimoniato dai due piatti che hanno aperto la nostra cena: diaframma di cavallo marinato con zucchina lunga, aneto e yogurt e una ...

