M5S, Stefàno: Ztl? In centro meglio la bicicletta (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – "Io sono sempre stato un sostenitore del mantenimento delle Ztl non le avrei neanche disattivate per l'ultimo periodo per un motivo molto semplice: in centro, le zone coperte da Ztl non donano posti auto legali". Cosi' Enrico Stefa'no, presidente della commissione Mobilita' di Roma Capitale e consigliere del M5S, in un'intervista rilasciata al quotidiano online labparlamento.it. "I parcheggi in centro si contano sulle dita di una mano e spesso non sono sufficienti nemmeno per i residenti. La finalita' del centro storico e' proprio quella di non raggiungerlo con le automobili bensi' cercare di utilizzare i trasporti pubblici o, meglio ancora come espresso anche dall'Oms, la bicicletta. Quindi ritengo che la misura presa ieri sia giusta".

