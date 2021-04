M5s e Rousseau | “punto di non ritorno” | “Saldare debiti o percorsi diversi”

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Come Associazione Rousseau siamo costretti, a causa dell’enorme ammontare di debiti, a definire una data ultima: il 22 aprile 2021. Qualora i rapporti pendenti non verranno definiti entro questa data, saremo costretti a immaginare per Rousseau un percorso diverso, lontano da chi non rispetta gli accordi e vicino, invece, a chi vuole creare un impatto positivo sul mondo”. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle stelle.

Advertising

brumas00 : RT @Corriere: Rousseau, ultimatum di Casaleggio: «O gli eletti pagano entro il 22 o le strade si dividono» - Corriere : Rousseau, ultimatum di Casaleggio: «O gli eletti pagano entro il 22 o le strade si dividono» - marco_disca : RT @HuffPostItalia: L'ultimatum di Rousseau a M5s: 'Saldare debiti entro il 22 aprile o prenderemo strade diverse' - HuffPostItalia : L'ultimatum di Rousseau a M5s: 'Saldare debiti entro il 22 aprile o prenderemo strade diverse' - rosa857 : Caro Presidente @GiuseppeConteIT andrò a fare il 730 spero ci sia il 2 per mille facoltativo da destinare al movime… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Rousseau

Corriere della Sera

Qualora i rapporti pendenti non verranno definiti entro questa data, saremo costretti a immaginare perun percorso diverso, lontano da chi non rispetta gli accordi e vicino, invece, a chi ...Una bella patata bollente per Giuseppe Conte che si è assunto l'onere di rifondare il. Il post ...ha iniziato a non onorare gli accordi in relazione alle attività erogate dall'associazione..."A causa dell'enorme ammontare di debiti", Rousseau lancia l'ultimatum al M5s: se entro il 22 aprile "i rapporti pendenti" non saranno saldati, "saremo costretti a immaginare per Rousseau un percorso ...“Oggi, come Associazione Rousseau siamo quindi costretti, a causa dell’enorme ammontare di debiti, a definire una data ultima: il 22 aprile 2021”. Lo si legge nel post scritto dall’Associazione Rousse ...