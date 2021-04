LOL – Chi ride è fuori: svelato il vincitore della prima edizione! – SPOILER (Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla piattaforma di Amazon Prime Video sono disponibili da oggi, 8 aprile, le ultime due puntate di LOL – Chi ride è fuori, che terminano con la proclamazione del vincitore. Se non vuoi conoscerlo non continuare a leggere l’articolo: questo è uno SPOILER bello e buono! SUPER MEGA SPOILER Il vincitore di LOL – Chi ride è fuori è Ciro Priello, attore dei The Jackal. Insomma, dopo ben 6 ore in cui ha dovuto trattenersi assieme agli altri comici per non ridere, Ciro Priello è riuscito a raggiungere il traguardo. Arrivato al testa a testa con Katia Follesa, l’attore dei The Jackal è riuscito a non ridere e ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100 mila euro. Il montepremi di LOL – Chi ride è ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla piattaforma di Amazon Prime Video sono disponibili da oggi, 8 aprile, le ultime due puntate di LOL – Chi, che terminano con la proclamazione del. Se non vuoi conoscerlo non continuare a leggere l’articolo: questo è unobello e buono! SUPER MEGAIldi LOL – Chiè Ciro Priello, attore dei The Jackal. Insomma, dopo ben 6 ore in cui ha dovuto trattenersi assieme agli altri comici per nonre, Ciro Priello è riuscito a raggiungere il traguardo. Arrivato al testa a testa con Katia Follesa, l’attore dei The Jackal è riuscito a nonre e ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100 mila euro. Il montepremi di LOL – Chiè ...

