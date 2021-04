L’Isola dei Famosi 15 sospeso: ecco perché non andrà in onda giovedì sera (VIDEO) (Di giovedì 8 aprile 2021) L’Isola dei Famosi 2021 da spazio a Supervivientes Per la prima volta in questa 15esima edizione, giovedì prossimo, ovvero l’8 aprile 2021 non andrà in onda una puntata de L’Isola dei Famosi. Di conseguenza, il reality show di Canale 5 tornerà al doppio appuntamento settimanale la prossima settimana. Ma per quale motivo tale sospensione? A renderlo noto è stata proprio la padrona di casa Ilary Blasi. Uno stop non dovuto agli ascolti bassi o per evitare uno scontro con la concorrenza, bensì al debutto della nuova stagione di Supervivientes, ossia la versione iberica de L’Isola dei Famosi. Infatti, il programma partirà giovedì su Telecinco, che fa parte di Mediaset Spagna. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 aprile 2021)dei2021 da spazio a Supervivientes Per la prima volta in questa 15esima edizione,prossimo, ovvero l’8 aprile 2021 noninuna puntata dedei. Di conseguenza, il reality show di Canale 5 tornerà al doppio appuntamento settimanale la prossima settimana. Ma per quale motivo tale sospensione? A renderlo noto è stata proprio la padrona di casa Ilary Blasi. Uno stop non dovuto agli ascolti bassi o per evitare uno scontro con la concorrenza, bensì al debutto della nuova stagione di Supervivientes, ossia la versione iberica dedei. Infatti, il programma partiràsu Telecinco, che fa parte di Mediaset Spagna. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - ila_ciaravola : Per chi vuole seguire l'isola dei famosi in spagnolo(per vedere Valeria Marini) dovete sapere alcune cose 1- inizi… - GChielli : @GigiGx Torneranno i tempi d'oro de 'L'Isola dei Famosi' e 'Quelli che il calcio?' - Bruna58646528 : RT @magicawaitsforu: Tommaso: che ne pensi dei naufraghi? Maurizio: si beh l'isola dei famosi però mi sembra una parola forte dei famosi è… - GigiEinaudi : @ilmanifesto @fcancellato in attesa che la vittoria degli indipendentisti in un referendum celebrato nell’isola e l… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Commercianti in piazza a Trento per protestare contro il decreto Draghi: «Situazione surreale, noi vogliamo solo lavorare» la VOCE del TRENTINO