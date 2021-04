Isola dei Famosi: due ‘nemiche’ si aggiungono ai naufraghi FOTO (Di giovedì 8 aprile 2021) A ‘L’Isola dei Famosi 2021’ la produzione fa entrare altre due concorrenti. Entrambe bellissime e con un ottimo motivo per essere rivali tra loro. Isola dei Famosi, ora è tempo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 aprile 2021) A ‘L’dei2021’ la produzione fa entrare altre due concorrenti. Entrambe bellissime e con un ottimo motivo per essere rivali tra loro.dei, ora è tempo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - zorzando2554 : Ma che eh sto post dell'isola dei famosi visto adesso ???? #tzvip - CorriereCitta : Isola dei Famosi 2021, stasera non va in onda: perché giovedì 8 aprile non c'è in tv e quando torna #isola… -