Invasione di meduse a Trieste | mai così tante da fine ‘800

(Di giovedì 8 aprile 2021) Moltissimehanno invaso hanno invaso le acque tra il molo Audace e la stazione marittima nel Golfo diL’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) sta monitorando in queste ore un’inusualedi, che in gergo tecnico si chiama bloom, nelle acque tra il molo Audace e la Stazione marittima nel Golfo di. Si tratta, perlopiù delle cosiddette Rhizostoma pulmo (anche conosciute come polmone di mare o dama del mare) tra lepiù grandi che è possibile trovare nel Mar Adriatico, riconoscibili per il tradizionale colore bianco con bordature blu. Fa parte del raduno anche qualche esemplare di Aurelia Aurita, dai più conosciuta come medusa quadrifoglio e ritenuta di una specie più comune. Trascinate dalla corrente, le ...