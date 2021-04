Hitman | IO ha ricevuto proposte di acquisizione interessanti

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nel giugno 2017, IO ha negoziato un management buyout (MBO) con Square Enix che l'ha resa nuovamente uno studio indipendente, in un accordo che l'ha vista anche mantenere tutti i diritti su. L'MBO, che è stato completato circa 15 mesi dopo l'uscita didel 2016, è stata una mossa decisamente rischiosa per IO. Il CEO dello studio e co-proprietario Hakan Abrak ha infatti raccontato che quando l'azienda danese è diventata indipendente, "aveva letteralmente tre mesi di flusso di cassa prima di dover chiudere bottega". IO ha attirato un certo numero di pretendenti che avrebbero potuto alleviare la pressione finanziaria sulla società. Lo studio creatore didice infatti di averofferte di"davvero", dovute tra le altre cose al ...

Dopo essersi ufficialmente staccato da Square Enix nel 2017, IO Interactive, studio di Hitman, è stato contattato da diverse compagnie videoludiche ed ha ricevuto anche delle "interessanti" offerte di ...Il CEO di IO Interactive racconta le prime fasi dopo il distacco da Square-Enix, le tante offerte ricevute e la fiducia nei confronti di Hitman.