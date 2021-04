Felicissima Sera: tutti gli ospiti del debutto di Pio e Amedeo su Canale 5 (Di giovedì 8 aprile 2021) Felicissima Sera Pio e Amedeo fanno le cose in grande. L’attesa di oltre un anno per il debutto di Felicissima Sera sarà ripagata con un parterre di primissimo piano. Non solo, dunque, l’incursione già annunciata di Maria De Filippi, il nuovo varietà del venerdì Sera di Canale 5 potrà contare su diversi nomi noti, chiamati ad interagire con il duo pugliese. A cominciare dal cantautore impegnato Francesco De Gregori, passando per l’ex cantante dei The Giornalisti Tommaso Paradiso e per la sempreverde Ivana Spagna. Da Amici, oltre alla conduttrice bionda, anche Emanuele Filiberto arriverà alla corte di D’Antini e Grieco. Completano l’elenco degli ospiti l’attore e doppiatore Francesco Pannofino e lo sportivo, ex di Belen Rodriguez e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 aprile 2021)Pio efanno le cose in grande. L’attesa di oltre un anno per ildisarà ripagata con un parterre di primissimo piano. Non solo, dunque, l’incursione già annunciata di Maria De Filippi, il nuovo varietà del venerdìdi5 potrà contare su diversi nomi noti, chiamati ad interagire con il duo pugliese. A cominciare dal cantautore impegnato Francesco De Gregori, passando per l’ex cantante dei The Giornalisti Tommaso Paradiso e per la sempreverde Ivana Spagna. Da Amici, oltre alla conduttrice bionda, anche Emanuele Filiberto arriverà alla corte di D’Antini e Grieco. Completano l’elenco deglil’attore e doppiatore Francesco Pannofino e lo sportivo, ex di Belen Rodriguez e ...

Advertising

davidemaggio : #FelicissimaSera: tutti gli ospiti del debutto di Pio e Amedeo su Canale 5 - fanIfanit : RT @CinguettaTV: Manca sempre meno al 16 Aprile per la prima puntata del nuovo show di #PioeAmedeo FELICISSIMA SERA Le prove continuano ser… - CinguettaTV : Manca sempre meno al 16 Aprile per la prima puntata del nuovo show di #PioeAmedeo FELICISSIMA SERA Le prove continu… - Silvia284ever : RT @Gi01992: PROMO FELICISSIMA SERA TUTTI GLI OSPITI ?? Da venerdì 16 aprile #Frlicissimasera #SvegliatiAmoreMio #isola #uominiedonne #ami… - holylunat : ieri sera non ho vomitato sono felicissima -