Facebook e Instagram down stasera 8 aprile, cosa sta succedendo (aggiornato) (Di giovedì 8 aprile 2021) Facebook e Instagram hanno improvvisamente smesso di funzionare. Se avete problemi dunque non siete i soli, ecco costa sta succedendo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

fattoquotidiano : AAA CERCASI SOCIAL MEDIA MANAGER Dopo settimane di silenzio, ora Draghi vuole una squadra per Facebook e Instagram… - slaventurkovic : RT @LucaGiuliano20: Instagram e Facebook in down Tutti in questo momento: #instagramdown #facebookdown - rico6868 : @MaurizioAlba Qualcosa è andato storto. Ma se sei iscritto a facebook + instagram + whatsapp, qualcosa DOVEVA andare storto ?? - balessa : Social: Facebook e Instagram sono 'down' = (AGI) - Washington, 8 apr. - Facebook e Instagram sono down. Quando si p… - castilloreyna : RT @GrupoCeramica: Facebook e Instagram < Twitter. Siempre. -