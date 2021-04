Dying Light 2 continua lo sviluppo ma Techland ha rivisto un' importante meccanica di gameplay legata all' evoluzione della città

(Di giovedì 8 aprile 2021)il suoe, dopo aver scoperto numerosi dettagli sull'atteso titolo pochi giorni fa,ora ci svela perché ha modificato un'diall'. In un'intervista con Gamesradar, il lead game designer Tymon Smektala ha parlato di come lo studio abbia dovuto affrontare alcune sfide nel corso dello: "Per titoli così grandi si tratta sempre di prendere le decisioni giuste all'interno di un equilibrio dimolto delicato. Lentamente ma costantemente, siamo andati avanti con la nostra visione e ora il nostro gioco è migliore, con miglioramenti visivi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dying Light

Multiplayer.it

Dopo un annuncio in pompa magna seguito da un silenzio di diversi mesi,2 tornò sotto i riflettori solamente per il rinvio della finestra di lancio. Da quel momento, i ragazzi di Techland si sono ripromessi di restare molto più vicini agli appassionati che in ......09 ( 59,99 ) F1 2020 Deluxe Schumacher Edition PC - 16,49 ( 69,99 ) Watch Dogs Legion PC - 25,99 ( 59,99 ) Horizon Zero Dawn Complete Edition PC - 21,19 ( 39,99 )The Following ...Dying Light 2 continua il suo sviluppo e, dopo aver scoperto numerosi dettagli sull'atteso titolo pochi giorni fa, Techland ora ci svela perché ha modificato un'importante meccanica di gameplay legata ...Dopo aver discusso della grande longevità di Dying Light 2, il Lead Game Designer Tymon Smektala ha spiegato perché Techland ha deciso di rivedere e, se vogliamo, "tagliare" un'importante meccanica di ...