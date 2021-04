Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 9 aprile 2021: Can non è l'uomo ideale (Di giovedì 8 aprile 2021) Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 9 aprile 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 e le anticipazioni sono un colpo per l'autostima di Can. Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 9 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni potrebbero vedere l'autostima di Can traballare davanti a certe risposte di Sanem. La domanda del sondaggio a cui il Club della Vela ha sottoposto la Fikri Harika è semplice: elencare le caratteristiche del proprio uomo o della propria donna ideale. Cengiz stampa le risposte e Can, sfruttando un suo momento di distrazione, sottrae dai risultati il sondaggio di Sanem. Poco più tardi anche lei fa lo stesso, ma ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021)- Le ali deltorna venerdì 9con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 e lesono un colpo per l'autostima di Can.- Le ali deltorna venerdì 9su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Lepotrebbero vedere l'autostima di Can traballare davanti a certe risposte di Sanem. La domanda del sondaggio a cui il Club della Vela ha sottoposto la Fikri Harika è semplice: elencare le caratteristiche del proprioo della propria donna. Cengiz stampa le risposte e Can, sfruttando un suo momento di distrazione, sottrae dai risultati il sondaggio di Sanem. Poco più tardi anche lei fa lo stesso, ma ...

