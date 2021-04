Dallo Stato risarcimenti 2020 da 37 milioni per 720 persone detenute ingiustamente (Di giovedì 8 aprile 2021) In carcere, o agli arresti domiciliari, per mesi. A volte per anni. Salvo poi essere dichiarati innocenti al termine del processo. Storie nascoste, spesso non raccontate. Ma che racchiudono la vita di persone nei confronti delle quali è stata la giustizia a sbagliare. Sono circa mille gli uomini e le donne che ogni anno ottengono il risarcimento Dallo Stato italiano perché hanno ingiustamente trascorso del tempo in cella. Perché, dopo essere stati arrestati - a volte molto tempo dopo l’inizio delle detenzione - sono stati assolti in via definitiva. L’associazione Errorigiudiziari.com ogni anno rielabora i dati del ministero dell’Economia, sull’ammontare dei risarcimenti che lo Stato versa a chi ingiustamente è Stato in carcere. E, una volta assolto, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) In carcere, o agli arresti domiciliari, per mesi. A volte per anni. Salvo poi essere dichiarati innocenti al termine del processo. Storie nascoste, spesso non raccontate. Ma che racchiudono la vita dinei confronti delle quali è stata la giustizia a sbagliare. Sono circa mille gli uomini e le donne che ogni anno ottengono il risarcimentoitaliano perché hannotrascorso del tempo in cella. Perché, dopo essere stati arrestati - a volte molto tempo dopo l’inizio delle detenzione - sono stati assolti in via definitiva. L’associazione Errorigiudiziari.com ogni anno rielabora i dati del ministero dell’Economia, sull’ammontare deiche loversa a chiin carcere. E, una volta assolto, ...

