Covid: 200 in piazza Cagliari per riaprire bar e ristoranti (Di giovedì 8 aprile 2021) "Non siamo qui per chiedere niente: noi vogliamo solo riaprire, continuare a lavorare". Lo ha detto più volte Fabio Macció al megafono nella manifestazione di protesta che ha portato questa mattina in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) "Non siamo qui per chiedere niente: noi vogliamo solo, continuare a lavorare". Lo ha detto più volte Fabio Macció al megafono nella manifestazione di protesta che ha portato questa mattina in ...

Coronavirus Puglia, dati del giorno 8 aprile 2021 ... oggi in calendario nel centro di Bozzano, a Brindisi, vaccinazioni per 200 anziani, a Ceglie ... in provincia di Foggia sono state somministrate, ad oggi, 113.543 dosi di vaccino anti Covid di cui 74.

Covid: 200 in piazza Cagliari per riaprire bar e ristoranti - Sardegna Agenzia ANSA COVID-19 / Vaccini, Saltamartini: «Chiediamo risposte al Governo» «Guardiamo anche gli aspetti positivi: le Marche hanno raggiunto 9 mila inoculazioni al giorno, pronti a vaccinare 300 mila persone al mese» ANCONA, 8 aprile 2021 – Covid-19, l’assessore alla sanità F ...

Come stanno andando le vaccinazioni negli altri paesi Qualche grafico sull'avanzamento delle campagne nelle altre grandi nazioni europee e del mondo, e sugli effetti su casi e decessi ...

